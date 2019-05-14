1 июля 2019 года в России почти не останется сфер бизнеса, в которых можно будет работать без контрольно-кассовой техники. В финальную стадию вступает Федеральный закон 54-ФЗ, по которому на онлайн-кассы переходят все, для кого раньше действовали отсрочки. В первую очередь речь идет об ИП и организациях, оказывающих услуги, и о индивидуальных предпринимателях, которые не имеют наемных сотрудников. Для потребителей повсеместное внедрение онлайн-касс значит одно: обменивать или возвращать товар станет проще, ведь электронный чек нельзя порвать, потерять или случайно выбросить, все данные о покупке будут храниться в памяти кассы.

О том, почему онлайн-кассы выгоднее приобретать до начала июля 2019 года, и кто все-таки сможет обойтись без них, – в материале Amic.ru.

Третья волна

Изменения в области применения контрольно-кассовой техники начались в России достаточно давно – в 2017 году. Все, кто на тот момент был обязан применять ККТ, перешли на новый формат работы и стали использовать онлайн-кассы – кассовые аппараты нового образца, оснащенные фискальными накопителями и способные передавать данные в Федеральную налоговую службу через интернет. В 2018 году на онлайн-кассы перешли предприниматели, у которых работали наемные сотрудники и те, кто продавал подакцизные товары. Летом 2019 года изменения коснутся всех оставшихся предпринимателей, которые не имеют наемных сотрудников.

По словам менеджера по продажам торговых проектов "Ритейл Сервис" Ларисы Сетейкиной (компания с 1999 года специализируется на автоматизации бизнес-процессов, продаже контрольно-кассовой техники, оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров), в первую очередь изменения коснутся ИП и организаций, которые оказывают услуги, а также ИП и организаций, которые не имеют сотрудников (включая вендинговые предприятия).

"Если вы принимаете наличные денежные средства в качестве оплаты от юридических лиц (организаций), от индивидуального предпринимателя или от физического лица, вы обязательно должны применять контрольно-кассовую технику и выдавать чек. Если вы принимаете оплату банковской картой от физлица, точно также нужно выдавать чек, так как слип, который печатается на банковском терминале, не является чеком. Даже если ваш клиент оплачивает счета через банк, все равно при получении денежных средств от физического лица вам точно также необходимо сформировать электронный чек и отправить его покупателю в электронном виде", – разъяснила Лариса Сетейкина.

Любой закон предполагает штрафные санкции в случае его невыполнения. ФЗ 54 – не исключение. Если предприятие не будет применять контрольно-кассовую технику, для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч рублей до половины суммы расчета. Для юридических лиц – от 30 тысяч рублей до полной суммы расчета. При этом если нарушение не исправлено и предпринимателя повторно ловят на том же самом нарушении, законодательством предусмотрена остановка деятельности до 90 суток (до трех месяцев).

Но это еще не все. Предусмотрена ответственность за некорректное использование контрольно-кассовой техники. То есть если ККТ работает в режиме, который не соответствует требованиям, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей, юридических лиц – до 10 тысяч рублей. Предприниматель несет все риски, связанные с применением ККТ, поэтому многие предпочитают обращаться за квалифицированной помощью.

Какой тип накопителя выбрать

Напомним, что онлайн-касса – это программно-технический комплекс, основной частью которого является фискальный накопитель (некий чип, который находится внутри кассы). Сама касса может выглядеть по-разному, иметь разные кнопки, но так или иначе в каждой кассе присутствует фискальный накопитель. Его основная функция – формирование чека и запись данных. В случае необходимости он может передавать информацию в налоговую инспекцию.

Фискальные накопители бывают двух видов (на 15 и 36 месяцев), после истечения этого срока их нужно менять. Выбор типа накопителя зависит не от желания предпринимателя или его физических возможностей. Он зависит от трех факторов: от применяемой системы налогообложения, от того, продает ли предприниматель подакцизные товары и от того, в каком населенном пункте будет работать онлайн-касса.

"Если вы оказываете услуги, работаете в Барнауле и применяете упрощенную систему налогообложения, то вы можете использовать фискальный накопитель на 36 месяцев. Если вы работаете в селе, где есть проблемы с интернетом, то тогда вам нужен фискальный накопитель на 15 месяцев. Если вы совмещаете режимы налогообложения: например, "упрощенку" и общую систему налогообложения, то нужен фискальный накопитель на 15 месяцев", – объясняет Лариса Сетейкина.

Когда продавец нажимает кнопку "оплатить", фискальный накопитель формирует чек, распечатывает его и направляет электронную версию чека оператору фискальных данных (ОФД). ОФД – это дата-центр, который обрабатывает большой объем информации, принимает чеки в электронном виде, хранит какое-то время и передает в Федеральную налоговую службу.

Подчеркнем, что до момента совершения покупки покупатель имеет право запросить электронную версию чека. "Если покупатель запросил электронную копию чека, вы не вправе ему отказать, вы должны отправить его на электронную почту или на телефон покупателя. Технически такая возможность должна быть, – говорит Лариса Сетейкина. – Если это не получается сделать, предусмотрена ответственность – штрафы до 10 тысяч рублей. Предпринимателей действительно проверяют. Наши клиенты об этом неоднократно сообщали".

Можно работать и без онлайн-кассы?

У предпринимателей, которые открывают торговые точки в малых селах, где нет даже доступа к интернету, возникает закономерный вопрос: как быть в этом случае. По словам Ларисы Сетейкиной, правительство Алтайского края приняло постановление, которое освобождает предпринимателей из отдаленных сел от отправки данных онлайн. То есть их касса будет работать в автономном режиме: чеки будут накапливаться в фискальном накопителе, а после замены старый накопитель нужно будет хранить три года на случай, если налоговая запросит эту информацию.

Кроме того, сейчас Госдума рассматривает законопроект, который внесет изменения в текущие требования и даст новую отсрочку предпринимателям, работающим без наемных сотрудников и оказывающим услуги либо продающим товары собственного производства. "Если вы оказываете парикмахерские услуги и работаете без наемных сотрудников, то после принятия законопроекта новые требования к вам будут применять с 2021 года. Если вы изготавливаете какие-то товары, например, шьете одежду, – контрольно-кассовую технику тоже можно будет применять с 2021 года. Но в случае если вы перепродаете готовую продукцию, то есть получаете от поставщиков и продаете покупателям, кассу нужно ставить не позднее 1 июля 2019 года", – рассказала Лариса Сетейкина.

Эту информацию подтвердил главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Алтайскому краю Андрей Чистяков. По его словам, официального нормативного документа, сдвигающего сроки перехода на онлайн-кассы для этих категорий предпринимателей, пока нет, но налоговики уже получили указания не "педалировать" эту ситуацию.

"Связано это с тем, что на территории четырех опытных регионов, в которых введен налоговый режим по налогу на профессиональный доход, показывает свою эффективность. Достаточно активно люди там регистрируются", – рассказал Андрей Чистяков, уточнив, что регистрация налогоплательщика в качестве самозанятого позволяет не устанавливать ККТ, а работать со специальным мобильным приложением.

"Получается, что в эту категорию (самозанятых, – прим. ред.) могут перейти и со статусом ИП, что также позволит избежать необходимости покупки кассового аппарата", – сказал он.

Кроме того, некоторые бизнесмены смогут получить налоговый вычет за покупку онлайн-кассы.

"Для тех предпринимателей, которые заранее позаботятся о решении этого вопроса и приобретут ККТ до 1 июля, законодательством предусмотрено поощрение в виде налогового вычета в размере 18 тысяч рублей. Речь идет о предпринимателях, которые применяют ЕНВД и патентную систему налогообложения. Самое главное условие – необходимо зарегистрировать онлайн-кассу", – говорит Лариса Сетейкина.

Сколько стоит онлайн-касса

На рынке сейчас представлено огромное множество онлайн-касс, адаптированных под разные потребности бизнеса. Наиболее бюджетное решение, которое подходит для предпринимателей или организаций, оказывающих не так много услуг либо имеющих ограниченное количество товаров, – так называемые ньюджеры – автономные онлайн-кассы. Цена на них достаточно выгодная – 11 500 рублей (с фискальным накопителем на 15 месяцев) и 14 500 рублей (с фискальным накопителем на 36 месяцев).

Автономные кассы имеют ряд преимуществ: экономия, возможность работать на выезде (питание от аккумуляторов), простой интерфейс, возможность работать по безналичному расчету (подключается банковский терминал). Одни из самых популярных моделей автономных онлайн-касс для сферы услуг: АТОЛ 91Ф Lite, АТОЛ 91Ф, АТОЛ 92Ф.

Если список позиций (товаров или услуг) исчисляется десятками, то автономная касса будет уже не столь удобной. Для этих целей компания АТОЛ разработала смарт-терминал АТОЛ Sigma 7. Это тоже достаточно бюджетная модель: стоимость с фискальным накопителем на 15 месяцев – 17 900 рублей, с фискальным накопителем на 36 месяцев — 20 900 рублей. Для тех, кто имеет право на налоговый вычет, такая касса может обойтись бесплатно.

Для магазинов, в которых нужно проводить инвентаризацию, фиксировать приход, будет удобнее использовать АТОЛ Sigma 8. Модель включает расширенные возможности учета и позволяет применять различные системы лояльности. По словам экспертов, еще два-три года назад для того чтобы иметь функционал для работы с бонусами, предприятия тратили порядка 200-300 тысяч рублей. Сейчас такие решения доступны всего за 19500-22500 рублей.

Для общепита, где есть свои особенности (предчеки, заказы на кухню, обслуживание по столам, бронирование столов), АТОЛ предлагает специальный смарт-терминал АТОЛ Sigma 10 (стоимость 25900-28900 рублей).

"Еще одно решение для ведения учета и продаж в магазинах, кафе, в столовых называется "Простор". Это программа, разработанная для неопытных пользователей, она позволяет "малой кровью" закрыть потребность применения контрольно-кассовой техники (стоимость лицензии – 3000 рублей в год). Преимущество программы – возможность работать с двумя юрлицами. Многие предприниматели не могут себе позволить, например, купить алкогольную лицензию. По продаже алкоголя они работают с каким-то юрлицом, а свою продукцию продают через кассу. В этом случае "Простор" будет выгодным решением, потому что сканер у вас будет один, компьютер один, программа одна, будет только два разных фискальных регистратора, которые будут печатать чек от той или иной организации", – рассказала Лариса Сетейкина. Она уточнила, что программа устанавливается на любой компьютер, у нее предусмотрена интеграция с 1С.

Альтернатива онлайн-кассам АТОЛ – смарт-терминалы для малого и среднего бизнеса "Эвотор": "Эвотор 5I", "Эвотор 5", "Эвотор 7.2", "Эвотор 7.3" и "Эвотор 10". Эти кассы подойдут для магазинов любого типа, а также для кафе, ресторанов, салонов красоты, автосервисов, мастерских по ремонту и т.п. Кассовое программное обеспечение, учет товаров, статистика продаж, работа со скидками – подключены сразу, также есть возможность подключить дополнительные сервисы. В личном кабинете "Эвотор" можно отслеживать основные показатели бизнеса в режиме реального времени. Например, сумму всех продаж или рейтинг кассиров. "Эвотор" работает с Wi-Fi и SIM-картой и не отключается, если пропадает интернет. Кроме того, смарт-терминал подходит для торговли пивом и крепким алкоголем.

Специальное оборудование создано и для тех, кто работает с товарами, которые подлежат обязательной маркировке (до конца 2019 года в этом списке окажутся табак, обувь, одежда, лекарства и некоторые другие категории). Например, терминал сбора данных АТОЛ Smart.Lite и 2D-сканеры штрихкода АТОЛ SB2108 Plus.

Для перехода на онлайн-кассы и подключения к маркировке товаров предпринимателю придется не только купить оборудование, но и поставить его на учет, настроить, получить электронную цифровую подпись, зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ЧестныйЗНАК.рф (для маркировки товаров) и т.д. Сделать это можно самостоятельно или прибегнув к услугам специалистов. Например, компания "Ритейл Сервис" позволяет сделать это в "режиме одного окна", то есть обеспечивает полное сервисное сопровождение перехода на онлайн-кассы: от ее регистрации в налоговой службе и выдачи электронной цифровой подписи до полного ввода предприятия в работу. Кроме прочего, здесь можно получить помощь в оформлении документов на получение налогового вычета.

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