Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта России Евгению Дитриху предложение по улучшению рассадки пассажиров самолетов, сообщает РИА "Новости".
Он выразил мнение, что необходимо запретить авиакомпаниям разделять членов семей, давая им билеты на места, удаленные друг от друга.
По его оценке, это позволит избежать ситуации, когда при возникновении чрезвычайной ситуации усиливается паника за счет того, что родственники ищут друг друга.
Когда члены семей находятся в лайнере на удалении друг от друга, "повышается риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, и, соответственно, повышается риск для жизни и здоровья граждан", аргументирует парламентарий.
В связи с этим народный избранник попросил министра транспорта дать оценку инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.
Комментарии
а раньше додуматься не могли??
А если места уже зарегистрированы так, что родственникам невозможно рядом сесть, тогда кому то, кто регнулся раньше, скажут - иди лесом, тут будет сидеть родственник?
да чушь это
вам так реально заняться нечем?