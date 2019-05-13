Штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью, продлили в Алтайском крае.
"В Алтайском крае в период с 14 по 17 мая местами в западных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Кулундинском и Благовещенском районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
В ГУ МЧС по краю в свою очередь отмечают, что гражданам стоит быть особенно осторожными при обращении с огнем в сухую и ветреную погоду.
"Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров", – подчеркивают в экстренном ведомстве.
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