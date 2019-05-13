Министр труда РФ Максим Топилин заверил общественность, что возможности бюджетов ПФР и ФСС обеспечат выплату российских пенсий жителям Донбасса, сообщает РИА "Новости".
Правда, для получения выплат от РФ даже при наличии российского гражданства необходимо соблюдение нескольких условий. Главное из них – это регистрация на территории России.
"Это совершенно некритично", – оценил размер предполагаемых выплат Топилин.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства тем, кто имеет паспорт жителя ЛНР и ДНР. Это уже вызвало всплеск желающих сменить гражданство.
Комментарии
Всё правильно, угрозу для бюджета со сдают российские пенсионеры!!!