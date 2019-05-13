Ремонтные работы начали на Чуйском тракте в Горном Алтае – в общей сложности в регионе транспортно-эксплуатационные характеристики в этом году повысят на 86 километрах данной трассы.
Как сообщили в УпрДор "Алтай", до конца летнего сезона в Майминском районе приведут в порядок 22 километра федеральной трассы.
В настоящее время работы идут на участке с 454-го по 466-й километр в районе Айского моста до Черемшанского источника. Ремонт выполняют по технологии холодной регенерации дорожной одежды. Специализированные машины измельчают старое покрытие, укрепляют его с помощью вспененного битума, добавляют вяжущие вещества и цемент, а полученную смесь укладывают новым слоем.
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