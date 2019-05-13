Вооруженный пневматическим пистолетом и кухонным ножом 17-летний подросток сегодня, 13 мая, вошел в кабинет русского языка гимназии №7 в Казани, сообщает МВД по Республике Татарстан.
После этого парень сел на учительский стул, выложив принесенное оружие на стол. Школьники испугались, думая, что их захватили в заложники.
Одна из учениц сумела сообщить о ЧП матери, а та уже передала информацию в полицию. В течение часа с момента поступления сообщения вооруженного юношу задержала оперативная группа под руководством начальника республиканского МВД.
Известно, что подозреваемый не высказывал никаких требований. Каким мотивом он руководствовался и что собирался сделать, выясняют специалисты.
Комментарии
там в казани неблагополучно с национализмом