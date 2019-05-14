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"Память о тебе вечна": барнаульцы посвятили героям войны трогательные письма

, ИА "Амител"
В день Великой Победы "Легенда жизни" провела патриотическую акцию "Письмо в прошлое"

Более 100 жителей города Барнаула 9 мая 2019 года подготовили письма-благодарности, адресованные тем, кто защищал нашу Родину на фронте и работал в тылу в военные годы.

Радует то, что весомая часть писем была написана школьниками. Учащиеся благодарили ветеранов, выражали теплые чувства своим родным, сражавшимся на войне, делились семейными историями о своих героях.

В особенности хочется отметить учеников МБОУ "Гимназия №5 имени героя Советского Союза Константина Павлюкова", а также МБОУ "Лицей № 73", МБОУ "СОШ № 96".

Публикуем отрывки из трогательных писем.

Анна В., 5 класс МБОУ "Гимназия №5", пишет прадедушке Николаю Егоровичу Мильшину:  "Здравствуй, дорогой и любимый мой прадедушка. Я знаю, что ты никогда не прочитаешь это письмо, ведь тебя уже давно нет в живых.

Мне страшно представить, что ты пережил тогда. Сколько крови и слез было пролито. Сколько товарищей ты потерял, и сколько из них умерло у тебя на глазах. Мы рады, что ты смог пройти этот страшный путь! Именно на тебя нужно равняться. Именно тебе нужно подражать и брать с тебя пример.

Тебя помнят, о тебе не забыли и о тебе будут говорить еще целые поколения. И неважно, сколько еще пройдет лет. Память о тебе будет всегда жить в наших сердцах. Я тебя люблю и благодарю Бога за то, что в нашей семье был такой человек".

Арина Ж., 5 класс МБОУ "Гимназия №5": "Здравствуй, мой дорогой прадедушка, Жидков Федор Яковлевич.

Я знаю, что ты воевал с первых дней, боролся за честь нашей Родины, отважно и смело, не щадя своей жизни! Ты хотел, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы жили счастливо и дружно, смеялись и радовались жизни.

Я знаю, что тебе пришлось нелегко! Ты был ранен, лежал в госпитале, потом опять воевал. Отступать было некуда, ведь позади была твоя страна, которую пытались уничтожить, стереть с лица Земли, затоптать!.. Спасибо тебе, мой прадедушка, за мое безоблачное будущее!".

Федор К., 5 класс МБОУ "Гимназия №5": "Здравствуй, мой прадедушка Бычков Владимир Васильевич. Я очень тобой горжусь! Ты смог пережить войну! Моя бабушка рассказала мне, что во время войны ты был машинистом. Ты поставлял оружие на фронт. Несколько раз подавал заявление на фронт, но приходил отказ, так как у тебя была "бронь"! Машинисты ценились в то время…

Я бы хотел лично с тобой встретиться и расспросить о тех тяжелых временах, я тобой очень горжусь! Горжусь всеми, кто жил в то нелегкое время. Большое спасибо за мою Родину, за мой покой".

Мария К., 6 класс МБОУ "СОШ №96": Дорогой Алексей Марельев! Пишет Вам Маша Киселева, из далекого 2019 года. Спасибо Вам за то, что я жива, за то, что я уже в 6-м классе, за то, что у меня есть семья, за Ваши подвиги – спасибо. Спасибо за Вашу стойкость, за Ваше мужество! Вы отстояли наше право на жизнь, показали силу нашей страны!.. Благодаря таким патриотам, как Вы, наше поколение двадцать первого века живет спокойной и безопасной жизнью, мы не испытываем страх быть убитыми, как дети сороковых".

Дарья Т., 9 класс МБОУ "СОШ №96": "Здравствуй, мой родной дедушка! Пишет тебе твоя внучка Дарья. Мне уже 16 лет! Мне мама с бабушкой рассказывали, как ты храбро сражался с немцами и гнал их с нашей Родины, но не дожил до победного конца, погиб, так и не увидев свою внучку. У нас в доме всегда хранится твоя медаль, и каждый год я с гордостью ее надеваю и иду с твоим портретом вместе с "Бессмертным полком" в честь празднования Дня Победы 9 мая".

 

Виктория И., 5 класс МБОУ "Лицей № 73": "Здравствуй, неизвестный солдат! Я пишу тебе, потому что хочу сказать "спасибо". И я говорю это от лица всего мира, от лица всех добрых людей, которые живы, возможно, благодаря тебе…

Сейчас мы живем в мире прогресса. У нас есть хорошие возможности для будущего, есть современные гаджеты, красивые машины. Мы можем путешествовать по всему земному шару, писать друзьям электронные письма и отправлять их в любой уголок планеты. Только вот это письмо никогда не дойдет до адресата, и мне очень жаль, что я не могу рассказать тебе обо всем лично.

Но знай, неизвестный солдат – ты живешь в нашей памяти, и твоя жертва не была напрасной. Из поколения в поколение передается уважение и скорбь, и мы, дети мира, всегда будем помнить и благодарить тебя. И этот завет я передам своим детям".

Учащиеся гимназии №5 Анастасия и Яна, Егор и Наталья выразили свою благодарность в стихах Купряшкину Никифору Афанасьевичу:

"Когда земля вверх дном перевернулась,
Когда залило алым цветом всю зарю,
Качнулось небо, все живое встрепенулось,
Ты грудью встал за Родину свою.

Зимой холодной, лютой замерзал,
А в летний зной ты, потом истекая,
Страдал, терпел и сутками не спал,
Победы час упорно приближая..."

Окончились мероприятия ко Дню Великой Победы, отгремел праздничный салют… Остались наши воспоминания и наши письма, которые являются данью памяти о великом подвиге русского народа.

Будем помнить об этом не только 9 мая!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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