Житель Кош-Агачского района в Горном Алтае подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своего отца, сообщили в республиканском МВД.
В ведомстве отмечают, что в больницу с открытой черепно-мозговой травмой был доставлен и госпитализирован 53-летний сельчанин. Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали по адресу, откуда был доставлен мужчина. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что телесные повреждения потерпевшему причинил его ранее судимый 30-летний сын.
"Предварительно установлено, что сельчанин пришел в гости к своему отцу, чтобы помыться в бане. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать в адрес родственника давние обиды. Разгоревшаяся ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина взял в руки доску от разобранного крыльца и не менее двух раз ударил ей по голове отца. После случившегося подозреваемый забежал в дом и сообщил о произошедшем своему брату. Молодой человек вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи", – добавляют в полиции.
Во время разбирательства подозреваемый пытался оправдать содеянное вызывающим поведением родственника и его несправедливым отношением.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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