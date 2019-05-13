Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
По его словам, нужно сначала припарковать автомобиль на обочине, и лишь потом только начинать общение с собеседником через мобильное устройство.
Это единственный оптимальный вариант общения по телефону для водителя, уточнили в ведомстве.
Пешеходам же в ГИБДД рекомендовали не устраивать телефонных разговоров, когда они находятся в зоне проезжей части.
Стоит отметить, что 13 мая на сайте Госавтоинспекции стартовал опрос на тему использования телефона за рулем.
На данный момент больше половины опрошенных (56,54%) выразили мнение, что во время управления транспортным средством разговаривать по телефону опасно и может привести к ДТП.
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