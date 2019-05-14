Период существенного похолодания начался в Алтайском крае 14 мая – местами в регионе ожидается снег.
"Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы местами туман", – говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +7...+12 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +7...+9 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.
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При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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