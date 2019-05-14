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Лучшие в Сибири: студенты Алтайского филиала Финуниверситета стали первыми

, ИА "Амител"
Команда Алтайского филиала Финансового университета при правительстве РФ доказала свое абсолютное лидерство на олимпиаде

В период с 20 по 30 апреля 2019 года Сибирским государственным университетом путей сообщения (г. Новосибирск) проводилась межвузовская интернет-олимпиада "Рыночная привлекательность корпорации", включавшая три этапа испытаний в виртуальной среде:

1. Прогнозирование на определенную дату в будущем значений индекса РТС на закрытие и цен последних сделок с обыкновенными акциями ведущих российских компаний на Московской бирже;

2. Теоретические и расчетные задания по финансам предприятий;

3. Решение комплексной задачи по оценке рыночной привлекательности корпорации.

Команда студентов Алтайского филиала Финуниверситета 3-го курса направления "Экономика", профиль "Финансы и кредит": Полина Парфенова, Юлия Скорых, Ирина Кудишина под руководством доцента кафедры "Финансы и кредит", кандидата экономических наук Эльвиры Колобовой одержала уверенную победу, став абсолютным лидером.

Первое место в серьезном состязании высших учебных заведений Сибири еще раз подтверждает "Знак качества" работы профессорско-преподавательского состава и вуза, в целом.

Участники олимпиады отмечают, что учеба в Алтайском филиале Финуниверситета всегда открывает новые горизонты и перспективы для современной молодежи.

За проявленную инициативу и высокий результат коллектив Алтайского филиала Финуниверситета выражает благодарность научному руководителю Эльвире Ивановне Колобовой и команде студентов и желает новых побед!

Б​арнаульский филиал Финансового университета​​ при правительстве РФ
г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Телефон: 8 (3852) 569-269, 569-270
E-mail: barnaul@fa.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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