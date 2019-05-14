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Коттедж с комнатой для СПА-процедур продают в Барнауле за 10,3 млн рублей

, ИА "Амител"
Дом площадью 220 квадратных метров находится в поселке Солнечная поляна

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 220 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 10,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом построен из кирпича, перекрытия – бетонные. В подвале усадьбы находятся: комната отдыха, комната для СПА-процедур, санузел, кладовая, техническая комната.

На первом этаже – кухня-столовая с панорамным остеклением, выход на большую террасу, рабочий кабинет, гостиная, санузел с душевой. На втором этаже расположены три большие спальни, санузел с ванной, прачечная комната с выходом на чердак.

На участке площадью шесть соток имеется большая баня с комнатой отдыха и отдельной парилкой. Также есть большой гараж на два автомобиля и мотоцикл.

"Территория благоустроена, завезена плодородная земля, плодоносят вишня, крыжовник, яблоня, смородина, клубника, цветут многолетние цветы – розы, пионы, лилии", – добавляет автор объявления.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.05.2019 07:50
- гость -

Грамотные фото. Только с соседями, наверняка, из окон за руку здороваются)))

0  0
14.05.2019 08:04
- гость -

В этой бочке снимали рекламу "Ждете-не дождетесь отпуска"?

0  0
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