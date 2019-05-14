Фото: avito.ru
Коттедж площадью 220 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 10,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом построен из кирпича, перекрытия – бетонные. В подвале усадьбы находятся: комната отдыха, комната для СПА-процедур, санузел, кладовая, техническая комната.
На первом этаже – кухня-столовая с панорамным остеклением, выход на большую террасу, рабочий кабинет, гостиная, санузел с душевой. На втором этаже расположены три большие спальни, санузел с ванной, прачечная комната с выходом на чердак.
На участке площадью шесть соток имеется большая баня с комнатой отдыха и отдельной парилкой. Также есть большой гараж на два автомобиля и мотоцикл.
"Территория благоустроена, завезена плодородная земля, плодоносят вишня, крыжовник, яблоня, смородина, клубника, цветут многолетние цветы – розы, пионы, лилии", – добавляет автор объявления.
Комментарии
Грамотные фото. Только с соседями, наверняка, из окон за руку здороваются)))
В этой бочке снимали рекламу "Ждете-не дождетесь отпуска"?