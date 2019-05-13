В правительстве Алтайского края отреагировали на массовые жалобы жителей Заринска на несвоевременный вывоз мусора.
Как сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев, губернатор Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ совместно с регоператором и местными властями разобраться с проблемой вывоза мусора в Заринске.
Ранее представители Минстроя и Минприроды уже проводили совместный рейд по дворам Заринска и были не удовлетворены качеством работы лиц, ответственных за уборку ТБО.
По результатам рейда все факты несоблюдения графика вывоза отходов фиксировались и передавались в соответствующие ведомства.
"Вывод по Заринску – необходимо усиливать работу всем ответственным структурам – администрации города, региональному оператору и управляющим компаниям", — цитирует слова консультанта жилищного отдела регионального Минстроя пресс-служба ведомства.
Она также напомнила, что в случае несоблюдения региональными операторами графиков вывоза твердых коммунальных отходов гражданам необходимо обращаться в органы Роспотребнадзора, так как это является нарушением санитарной и экологической обстановки.
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