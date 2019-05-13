Универмаг Торгового дома "Д. Н. Сухов и сыновья" в Барнауле продали на аукционе. Такая информация появилась на сайте Фонда имущества Алтайского края.
Предприниматель Владимир Емелин выкупил земельный участок и историческое здание за 6,871 млн рублей.
Универмаг, расположившийся по адресу Льва Толстого, 31 признан объектом культурного наследия, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.
Суховы торговали универсальными товарами, хлебом, держали свечной и кожевенный заводы, производимые там товары, между прочим, побеждали на престижных ярмарках. Кроме того, они выделяли большие средства на благотворительность, на развитие барнаульского образования и медицины, в том числе на постройку городской больницы. Также они были сторонниками технического прогресса и оснастили свою фабрику паровым двигателем.
Комментарии
возродят памятник.