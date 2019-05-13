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Купеческий универмаг Сухова продали в Барнауле

, ИА "Амител"
Имущество с земельным участком обошлось покупателю в 6,871 млн рублей
Универмаг Сухова на ул. Льва Толстого, 31 / Фото: google maps

Универмаг Сухова на ул. Льва Толстого, 31 / Фото: google maps

Универмаг Торгового дома "Д. Н. Сухов и сыновья" в Барнауле продали на аукционе. Такая информация появилась на сайте Фонда имущества Алтайского края.

Предприниматель Владимир Емелин выкупил земельный участок и историческое здание за 6,871 млн рублей.

Универмаг, расположившийся по адресу Льва Толстого, 31 признан объектом культурного наследия, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Суховы торговали универсальными товарами, хлебом, держали свечной и кожевенный заводы, производимые там товары, между прочим, побеждали на престижных ярмарках. Кроме того, они выделяли большие средства на благотворительность, на развитие барнаульского образования и медицины, в том числе на постройку городской больницы. Также они были сторонниками технического прогресса и оснастили свою фабрику паровым двигателем.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

13.05.2019 19:12
- гость -

возродят памятник.

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