Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о проведении открытого конкурса управленческих кадров для зачисления в кадровый резерв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Хорохордин назвал будущих его членов "Командой РАзвития".
Оператором отбора выступит Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Ее специалисты помогут организовать конкурс таким образом, чтобы были отобраны самые грамотные и талантливые специалисты.
"В "Команду РАзвития" попадут только перспективные и квалифицированные участники отбора, которые продемонстрируют наилучшие результаты, покажут свои знания, навыки, компетенции и, конечно, готовность работать", — пообещал Хорохордин, уточнив, что конкурс будет максимально открытым и "любые манипуляции исключены".
К участию приглашаются все желающие. Чтобы показать свои возможности, нужно будет зарегистрироваться на специальной интернет-странице проекта (ее создадут 20 мая), заполнить анкету, сделать видеопрезентацию, пройти тестирование и выполнить еще несколько заданий.
Заочная часть конкурса стартует 20 мая. По ее результатам определят тех, кто пройдет во второй этап отбора.
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