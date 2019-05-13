Три жителя Новосибирской области дважды похищали бездомного и силой удерживали его в квартире, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Как установлено следствием, началось все с того, что жители города Тогучин 24 и 27 лет узнали, что у бомжа в Новосибирске есть паспорт и решили этим воспользоваться для получения крупного кредита на имя этого сибиряка.

Проследив его до чердака, где он устроил себе ночлег, они схватили его и силой увели в арендуемую квартиру.

Там они пытались убедить его взять крупный кредит в одном из банков. Однако 38-летний мужчина этого делать не захотели и при первой же возможности сбежал.

Вскоре похитители установили его местонахождение и приехали за ним на BMW под управлением 36-летнего жителя Бердска.

Сбежавшего бездомного избили, забрали у него паспорт и вновь увезли в "плен". Однако затем правоохранители их задержали, а потерпевшего – освободили.

В отношении троицы возбуждено уголовное дело по п.п. "а,з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Им грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается.