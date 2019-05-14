Традиционный конкурс красоты "Мисс Барнаула – 2019" пройдет в столице Алтайского края 19 мая. Главным организатором выступает "Модельное агентство Татьяны Жилиной". До финала конкурса дошли 12 прекрасных девушек. Amic.ru предлагает читателям с помощью онлайн-голосования выбрать из них самую очаровательную и привлекательную. Финал конкурса пройдет 19 мая на одной из лучших площадок Барнаула в диско-клубе PIRAMIDA. Начало – в 18:00.
Подробнее:
Inst: @model_agency_tzh
vk: https://vk.com/id174804079
группа vk: https://vk.com/club25126869
Комментарии
я столько не выпью
Пройдитесь по аллее проспекта Ленина вечером - куда более симпатичные барышни дефилируют.
- Поедемте в нумера!
Модель — упрощённый объект, сохраняющий лишь важнейшие свойства настоящего существующего объекта или системы, и предназначенный для их изучения; упрощённое представление действительного объекта и/или протекающих в нём процессов.