Стилист Сергей Зверев признан виновным в нарушении установленного порядка проведения пикета, сообщает RT.
Тверской суд признал Зверева виновным и постановил взыскать с него 15 тысяч рублей штрафа.
"Решение суда несправедливое, так же считает и народ, — заявил стилист. — Мы будем его дальше оспаривать".
Ранее Зверев в социальной сети опубликовал фото, где он стоит на Красной площади с плакатом: "Против строительства завода на Байкале".
Так шоумен выразил свое отношение к сообщениям СМИ о возможном промышленном производстве воды из озера Байкал на продажу в Китай.
Зверев уточнил, что сам родом с того поселка, где должны были построить завод, поэтому не мог остаться в стороне.
Напомним, рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планировалось построить завод по розливу питьевой бутилированной воды, которая будет поставляться в Китай.
Главным инвестором проекта выступила Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.
Позднее суд признал выдачу лицензии на строительство незаконной и приостановил возведение производственного комплекса.
Комментарии
А Зверев-то, это чудо непонятной ориентации, мужиком оказался! Взял, да и встал в полный рост на защиту Байкала. Зато брутальные ссыкуны ни слова не сказали в защиту нашей общей жемчужины. Так что не судите человека по макияжу, а судите по поступкам.