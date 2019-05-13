Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала предложение Минтруда сохранить длинные майские праздники в 2020 году по модели 2019-го, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, это отличный вариант, который не бьет по ВВП, так как общее число выходных не меняется, и в то же время дает населению время, чтобы хорошо отметить трогательный и важный праздник – День Победы.
Также она напомнила, что в отличие от января, откуда и перенесли на май праздничные дни, весной у людей есть возможность потратить дополнительные выходные на работу на приусадебных участках и дачах.
Напомним, согласно предложению Минтруда, в 2020 году в майские праздники растянутся с 1 по 5 и с 9 по 11 число.
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