В Алтайском крае продолжается процедура приобретения жилья для детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, с начала 2019 года для этого закуплена 101 квартира в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Суммарная стоимость объектов недвижимости достигла 117 млн рублей.
В общей сложности в текущем году планируется передать детям-сиротам 400 жилых помещений. На эти цели выделено почти 500 млн рублей.
Напоминаем, что встать на учет для получения жилья дети-сироты, а также граждане из их числа имеют право сразу после достижения 14-летнего возраста.
Опекуну либо работникам органов опеки нужно предоставить в КГКУ "Региональное жилищное управление" необходимые документы. Кандидат на получение жилья попадает в список очередников.
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