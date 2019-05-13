Горно-Алтайская транспортная прокуратура выявила махинации при выполнении работ по оснащению и содержанию автомобильного пункта пропуска через границу РФ в селе Ташанта.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, нарушения найдены в исполнении обязательств по госконтракту на замену светильников внешнего освещения.
Как установлено проверяющими, поставленные изделия не соответствовали заданным требованиям и стоили значительно дешевле, чем было заявлено.
В связи с этим ведомство передало в транспортную полицию материалы проверки, на основании которых Алтайским ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").
Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
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