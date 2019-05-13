Самолет Sukhoi Superjet 100 вовремя не вылетел из Новосибирска в Ростов-на-Дону, сообщает РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе аэропорта Толмачево, задержка отбытия пассажирского авиалайнера на несколько часов связана с технической неисправностью воздушного судна.
Для отправки пассажиров задействован резервный борт. В авиакомпании "Азимут", которой принадлежит самолет, уточнили, что пассажирам обеспечили питание и размещение согласно федеральным авиационным правилам.
Стоит отметить, что за несколько часов до этого другой SSJ 100 вылетел из Москвы в направлении Самары, но развернулся и приземлился в Шереметьево.
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