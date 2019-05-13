Министр иностранных дел Павел Климкин в Брюсселе выдвинул ультиматум представителям стран в ПАСЕ, сообщает "Европейская правда".
Он пригрозил ЕС, что Киев откажется от выполнения "минских соглашений" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, как только Совет Европы решит прекратить давление на Россию.
"Я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", — заявил Климкин, открыто намекая, что сразу после этого кончится хрупкий мир на востоке страны и начнется военное наступление на ДНР и ЛНР.
В качестве аргумента для продолжения санкционной войны с Россией он привел начало выдачи российских паспортов на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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