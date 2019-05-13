Ввоз иностранных мясных продуктов в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), хотят запретить частным лицам, так как с деликатесами в страну могут попасть опасные вирусы, сообщает газета "Известия".

Соответствующие изменения в закон "О ветеринарии" предлагает Минсельхоз РФ. Правда, с несколькими исключениями.

В частности, россиянам разрешается ввозить до 5 кг хамона, если продукция в заводской упаковке и страна-производитель не входит в список государств с неблагоприятной эпизоотической обстановкой.

Ранее с подобной инициативой выступили национальная мясная ассоциация, направившая соответствующее обращение вице-премьеру Алексею Гордееву.

Доводы производителей мясной продукции в пользу этого решения сводятся к тому, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов, в том числе африканской чумы свиней. В 2018 году в Европе насчитывалось пять тысяч очагов АЧС, большинство из них в Латвии и Румынии. В 2019 году вирус захватывает территории Китая.

АЧС не представляет опасности для человека, но в случае заражения свиней приходится уничтожать все поголовье. Владельцы несут большие убытки.

Напомним, мясная продукция производства ЕС, Австралии, Канады и США не ввозится на территорию России из-за санкций с 2014 года. Однако до сих пор граждане России могут привезти для личного пользования до пяти килограммов запрещенных продуктов.