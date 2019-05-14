На основе информации о продажах за апрель 2019 года подготовлен рейтинг самых популярных в России кроссоверов (SUV), сообщает "Автостат".
Первое место занял Hyundai Creta. За год спрос на него поднялся на 3%. Автомобиль приобрели в общей сложности 6123 человека.
Почти вдвое меньше составили продажи Renault Duster – 3620 экземпляров (+3% от результатов аналогичного периода 2018-го).
В топ-3 с небольшим отставанием вошел Volkswagen Tiguan – 2847 автомобилей (-2%).
Пятерку самых востребованных замкнули KIA Sportage с показателем 2704 тысячи штуки (-13%) и LADA 4x4, которую приобрели 2658 россиян (-15%).
Остальные участники топ-10 наиболее продаваемых на территории РФ моделей расположились в таком порядке: Renault Kaptur (2288 шт., -6%), Toyota RAV4 (2235 шт., -2%), Hyundai Tucson (2100 шт., +5%), Skoda Kodiaq (1964 шт., +307%) и Chevrolet Niva (1853 шт., -39%).
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