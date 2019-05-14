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Концентрация углекислого газа в атмосфере бьет рекорды

, ИА "Амител"
Ученые предрекают скорое глобальное потепление
Если рост концентрации углекислого газа не остановится, то планету скоро ждет глобальное потепление / Фото: pixabay.com

Если рост концентрации углекислого газа не остановится, то планету скоро ждет глобальное потепление / Фото: pixabay.com

Очередной замер содержания углекислого газа в атмосфере зафиксировал новый рекорд – впервые его концентрация превысила 415 ppm, достигнув 415,26 ppm, сообщает faktom.ru со ссылкой на Science Alert.

Сотрудники станции мониторинга атмосферного воздуха на Гавайях, отметившие очередной рекорд, акцентируют внимание на том, что темы роста содержания этого парникового газа с каждым годом ускоряются все сильнее.

Так, всего несколько лет назад содержание углекислого газа составляло 400 ppm. В 2017 году зафиксировали 410 ppm. Получается, что всего за два года рост составил 5 ppm или 1,2% от общего содержания.

Если рост концентрации газа остановить не удастся, то планету уже в скором времени ждет глобальное потепление за счет парникового эффекта, утверждают ученые.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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