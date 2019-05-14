Японская компания Bandai, снискавшая славу как производитель популярного в 90-х годах тамагочи, анонсировала перезапуск серии, сообщает РБК.
При этом современная версия под названием Tamagotchi On будет отличаться от карманной игры из прошлого расширенным функционалом и цветным экраном диагональю диагональю 2,25 дюйма.
В то же время она сохранит традиционные три кнопки и главную идею: нужно ухаживать за виртуальным питомцем, чтобы он был счастливым и ни в коем случае не дать ему умереть.
При этом сам цифровой зверек будет уже не так одинок – он сможет ходить в гости, жениться и даже размножаться. Одно устройство сможет хранить в себе до 16 поколений.
Также добавится опция взаимодействия со смартфоном через Bluetooth и LTE. Таким образом владельцы смогут получать подарки и даже меняться персонажами.
На официальном сайте ведется обратный отсчет до выхода игры на рынок. Сейчас таймер показывает 74 дня. Ожидается, что цена на тамагочи составит около $60 за штуку.
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