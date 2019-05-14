Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров провел пресс-конференцию, на которой рассказал про прощальный тур, планы на ближайшие годы, в том числе и после роспуска музыкального коллектива, сообщает ТАСС.
Шнуров призвал поклонников творчества не расстраиваться, заверив, что за оставшийся у группы год еще появятся новые песни и клипы.
"Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут, — рассказал лидер "Ленинграда". — Много песен написано. Мы еще порадуем".
На вопрос о дальнейших планах после завершения творческой деятельности в музыке, Шнуров ответил, что готов рассмотреть любые предложения, отметив, что "насущности что-то зарабатывать" у него нет.
"Мне бы хотелось бы как-то ничем не позаниматься. Это занятие прельщает меня уже давно", — заявил исполнитель.
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