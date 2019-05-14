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Против подростка, захватившего класс, возбудили уголовное дело

, ИА "Амител"
Действия юноши квалифицировали как незаконное лишение свободы
Юноша, войдя в класс, достал пневматический пистолет и кухонный нож / Фото: https://pixabay.com

Юноша, войдя в класс, достал пневматический пистолет и кухонный нож / Фото: https://pixabay.com

Следственные органы СУ СКР по Республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении подростка, которого подозревают в незаконном лишении свободы одноклассников и педагога, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось утром 13 мая. Юноша пришел в гимназию №7 только на третий урок, и войдя в класс, достал пневматический пистолет и кухонный нож.

Затем он сел за учительский стол и на протяжении около часа насильно удерживал одноклассников и педагога в помещении. По словам одной из учениц, школьник также стал указывать учительнице, что ей нужно делать.

Указанные действия следователи расценили как незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Санкции за это предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, следователи дадут оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасности в образовательном учреждении. Расследование продолжается.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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