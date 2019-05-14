IX Фестиваль добровольческих объединений "Вместе мы – добровольцы Алтая" состоится в Барнауле 15 мая, сообщает Краевой дворец молодежи.
Данное мероприятие – это прекрасная возможность для общения и взаимодействия волонтеров из разных районов, а также для обмена опытом.
В частности, анонсирована презентация лучших добровольческих инициатив и конкурсы на лучший проект в нескольких номинациях.
В их числе "Добровольчество в ЧС", "Добровольчество Победы", "Медиаволонтерство", "Проекты в сфере развития инклюзивной среды", "Социальное добровольчество", "Спортивное добровольчество" и "Экологическое добровольчество".
Комментарии
Какие же это волонтеры, если контролируются государством?!