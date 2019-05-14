Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии передачи "Кто против?" на канале "Россия 24" украинского журналиста Всеволода Непогодина после его явно провокационной фразы, сообщает RT.
Началось все с перепалки, где между ведущим и гостем завязался спор по поводу личности Степана Бандеры.
Эксперт настаивал, что сейчас к этому персонажу на Украине относятся хорошо, потому что он боролся со сталинизмом.
На аргумент, что нынешний "национальный герой" воевал на стороне фашистов, украинец ответил вопросом: "А какая альтернатива была?"
Это вывело из себя Соловьева, который в грубой форме попросил Непогодина покинуть студию.
"Говоришь, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это – альтернатива борьбы… Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", – заявил телеведущий.
Комментарии
Всю шпану на ТВ собрали, а доводов нет пошел вон из студии...
Сталин с Гитрлером в союзничках были, после начала 2 мировой. Про это Соловьев забыл?
ну вот, дождались, а то уже две недели никого не выгонял
Это же шоу! Для шоу пишется сценарий,распределяются роли. Так что всё по сценарию. Не принимайте за чистую монету эту ерунду,которую там этот Соловьёв городит. Это всё для оболванивания людей. Заказ Кремля.
14.05.2019 09:18
Администратор Барнаула
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Ну наконец-то! Раскрыл глаза нам неразумным, думающий человек и без твоих воплей разберется что к чему.