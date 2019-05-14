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Соловьев выгнал с передачи украинца за слова про Бандеру

, ИА "Амител"
Ведущего задело высказывание, что "воевать за фашистов – это альтернатива борьбы со Сталиным"
Соловьев выгнал из студии передачи 'Кто против?' украинского журналиста Всеволода Непогодина / Фото: rusdozor.ru

Соловьев выгнал из студии передачи "Кто против?" украинского журналиста Всеволода Непогодина / Фото: rusdozor.ru

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии передачи "Кто против?" на канале "Россия 24" украинского журналиста Всеволода Непогодина после его явно провокационной фразы, сообщает RT.

Началось все с перепалки, где между ведущим и гостем завязался спор по поводу личности Степана Бандеры.

Эксперт настаивал, что сейчас к этому персонажу на Украине относятся хорошо, потому что он боролся со сталинизмом.

На аргумент, что нынешний "национальный герой" воевал на стороне фашистов, украинец ответил вопросом: "А какая альтернатива была?"

Это вывело из себя Соловьева, который в грубой форме попросил Непогодина покинуть студию.

"Говоришь, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это – альтернатива борьбы… Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", – заявил телеведущий.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

14.05.2019 08:47
- гость -

Всю шпану на ТВ собрали, а доводов нет пошел вон из студии...

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14.05.2019 09:04
- гость -

Сталин с Гитрлером в союзничках были, после начала 2 мировой. Про это Соловьев забыл?

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14.05.2019 09:09
- гость -

ну вот, дождались, а то уже две недели никого не выгонял

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14.05.2019 09:18
Администратор Барнаула

Это же шоу! Для шоу пишется сценарий,распределяются роли. Так что всё по сценарию. Не принимайте за чистую монету эту ерунду,которую там этот Соловьёв городит. Это всё для оболванивания людей. Заказ Кремля.

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14.05.2019 09:42
- гость -

14.05.2019 09:18
Администратор Барнаула
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Ну наконец-то! Раскрыл глаза нам неразумным, думающий человек и без твоих воплей разберется что к чему.

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