Тяжелые травмы на курорте в Чехии получила гражданка России Екатерина Бобкова, выпав с балкона, сообщает РИА "Новости".
Известно, что девушка была главным свидетелем по уголовному делу в отношении футболистов Павла Мамаева (ФК "Краснодар") и Александра Кокорина (ФК "Зенит"), так как находилась с ними во время каждого из двух конфликтов.
По версии чешских правоохранителей, никакого криминала в падении россиянки нет. Российским дипломатам объявили о том, что произошел несчастный случай.
Инцидент произошел 10 мая на горном курорте Шпиндлерув-Млин. По словам подруги Бобковой, у пострадавшей трещины в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер и внутричерепное кровотечение.
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