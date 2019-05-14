15 мая с 9:00 до 15:00 в барнаульском спортклубе "Темп" (1-й Балтийский проезд, 9) пройдет II профориентационный форум для молодежи "Первые шаги в будущее".
На площадке свои программы представят более 50 образовательных организаций региона. Старшеклассники, которым предстоит выбрать, куда пойти учиться, смогут ознакомиться с вариантами на выставке-ярмарке образовательных услуг "Мир профессий".
Ученики младших и средних классов могут заинтересоваться различными кружками и секциями, педагоги которых расскажут о своей деятельности и проведут мастер-классы. Там же можно будет и записать ребенка в одну из секций.
Также традиционно можно будет пройти тестирование на наиболее подходящие профессии и пообщаться с профконсультантами, которые помогут определиться с местом обучения и специальностью.
Участников ждут многие другие интересные акции и беседы. Более подробную информацию о мероприятии можно получить на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.
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