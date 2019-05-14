Школьница из Омска подозревается в убийстве собственного отца, сообщают в областном управлении Следственного комитета.
В ведомстве отмечают, что вечером 12 мая приехавшими по вызову врачами скорой помощи в квартире дома, расположенного на улице Коммунальной, было обнаружено тело 55-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что к преступлению причастна 16-летняя дочь мужчины.
Согласно версии следствия, девочка нанесла отцу множество ударов, в том числе молотком и ножом, после чего вызвала скорую, пояснив, что отцу плохо. Сама же она после этого ушла из дома.
"Свои действия девочка объяснила следователю тем, что с отцом сложились неприязненные отношения, он постоянно оскорблял и ругал ее. В настоящее время следователями проверяются показания подозреваемой, устанавливаются обстоятельства преступления, причины конфликта, условия проживания и воспитания подозреваемой", – добавляют в СКР.
Расследование продолжается.
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