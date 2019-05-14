Избранный президент Украины Владимир Зеленский разместил на своей странице в социальной сети Facebook обращение, адресованное жителям Донбасса и Крыма.
"Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Донбасса и Крыма, – написал политик. – Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна".
Этот текст он снабдил видеороликом, в котором руководители различных конфессий обращаются к гражданам с призывом к миру, диалогу и переговорам.
Ранее Зеленский называл урегулирование военного конфликта с Донецкой и Луганской народными республиками одной из своих первоочередных задач на посту главы государства.
Комментарии
с призывом к миру, диалогу и переговорам
Президент Украины будет вести переговоры с сепаратами? А что случилось?
Очень слабый ход