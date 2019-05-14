Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин встретился с представителями региональных средств массовой информации. Участники встречи обсудили с новым руководителем ситуацию в регионе, планы органов власти, задали ему вопросы. Некоторые основные тезисы со встречи приводит издание "Новости Горного Алтая".

Одним из самых любопытных можно считать высказывание Хорохордина о давней идее объединения двух Алтаев. Недавно на эту же тему высказывался и глава Алтайского края Виктор Томенко. Мнение Хорохордина совпадает с позицией большинства жителей республики – два Алтая должны оставаться дружелюбными соседями.

"Я, правда, считаю Горный Алтай своей родиной. Мы же раньше, особенно в советские годы, не разделяли Горный Алтай и Алтайский край, так что я всегда считал, что родился в Горном Алтае. Понимаю, что алтайский народ достаточно настороженно относится к Алтайскому краю, поскольку у них есть предчувствие – необоснованное, как я считаю, что объединят регионы. Я уже несколько раз высказывался на эту тему, скажу вновь. Тема укрупнения регионов была в федеральной повестке десять лет назад. Кого нужно было, объединили уже тогда. Алтай решили не объединять, и Владимир Владимирович Путин сказал, что повестка закрыта. Я приехал сюда не для объединения. Более того, я противник такого объединения", – сказал Олег Хорохордин.

Кроме того, он заявил, что основные проблемы на сегодня в Республике Алтай – это безработица и низкий уровень доходов, высокие тарифы на электроэнергию и ЖКХ, невысокое качество образования и медицинских услуг. Выйти из такой ситуации Хорохордин намерен с помощью развития сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и туризма.

Журналистам Олег Хорохордин также рассказал, что в юности увлекался фехтованием, учился в школе олимпийского резерва. Сейчас он занимается восточными единоборствами, горными лыжами, мотоспортом, вейкбордингом. Имеет третий дан по восточному боевому искусству иайдо – это владение мечом.

"Меня периодически спрашивают: нравится – не нравится новая работа, пожалел – не пожалел, не разочаровался ли? У меня один ответ: вопрос так не стоит. Во-первых, мне оказал доверие президент. Во-вторых, с каждым днем я все больше погружаюсь в проблематику, узнаю жизнь республики и понимаю, что можно сделать, как приложить свой опыт и полученные знания, для того чтобы жизнь здесь стала лучше", – сказал Олег Хорохордин и о том, что значит для него возглавить республику.

Что касается общения со СМИ, то он намерен быть открытым для оппозиционной прессы и не вести закрытую информационную политику.

Более подробные выдержки из интервью Олега Хорохордина мы опубликуем в ближайшее время.