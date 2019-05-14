Минтруд разместил на Федеральном портале нормативных правовых актов проект постановления о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии.
Как сообщает "Российская газета", помимо специальностей, характерных только для животноводства, растениеводства и рыбоводства, в перечень предлагается включить универсальные должности.
Главное условие получения – это работа в сельскохозяйственном секторе. Поэтому на существенное повышение пенсии также смогут рассчитывать люди, занимающиеся ремонтом и обслуживанием сельхозтехники.
Также в список планируется включить и других тружеников сельхозобъектов: инженеров, кладовщиков, кочегаров, молотобойцев, охранников, подсобных рабочих и руководителей.
Комментарии
дожили, охранник стал трудящимся )))
неужели у кого-то голова включилась?
районной администрации пенсию на 75% поднять