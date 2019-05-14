Вторник, 14 Май, 11:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,47
€ 73,52
Обь
246см +20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Парламент Алтайского краяМусорная реформаДень Победы-2019
Новости

Минтруд хочет поднять пенсию на 25% для ряда профессий

, ИА "Амител"
На повышение могут рассчитывать работники сельского хозяйства
Расширится список сельских профессий, которым полагается 25-процентная надбавка к пенсии / Фото: pixabay.com

Расширится список сельских профессий, которым полагается 25-процентная надбавка к пенсии / Фото: pixabay.com

Минтруд разместил на Федеральном портале нормативных правовых актов проект постановления о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии.

Как сообщает "Российская газета", помимо специальностей, характерных только для животноводства, растениеводства и рыбоводства, в перечень предлагается включить универсальные должности.

Главное условие получения – это работа в сельскохозяйственном секторе. Поэтому на существенное повышение пенсии также смогут рассчитывать люди, занимающиеся ремонтом и обслуживанием сельхозтехники.

Также в список планируется включить и других тружеников сельхозобъектов: инженеров, кладовщиков, кочегаров, молотобойцев, охранников, подсобных рабочих и руководителей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

14.05.2019 10:26
- гость -

дожили, охранник стал трудящимся )))

0  0
14.05.2019 10:39
- гость -

неужели у кого-то голова включилась?

0  0
14.05.2019 10:53
- гость -

районной администрации пенсию на 75% поднять

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:22
Отопительный сезон завершен во всем Алтайском крае 0
11:15
МИД РФ: США готовится применить ядерное оружие в Европе 1
11:01
"Память о тебе вечна": барнаульцы посвятили героям войны трогательные письма 0
10:50
Власти: алтайские молочники готовы перейти на систему "Меркурий" 0
10:33
Через Госуслуги хотят продавать льготные авиабилеты 0
10:21
"Повестка закрыта навсегда": Олег Хорохордин об идее объединения двух Алтаев 0
10:14
Минтруд хочет поднять пенсию на 25% для ряда профессий 3
10:02
"Комплекс полноценности": в Барнауле откроется ломающая шаблоны выставка 0
09:48
Зеленский обратился к Донбассу с "посланием мира" 2
09:32
Следком: школьница в Омске с помощью молотка и ножа убила собственного отца 9
09:23
15 мая в Барнауле пройдет крупный форум по профориентации 0
09:12
Кому благо, кому зло: почему перевозчики не спешат обзаводиться тахографами 2
09:01
Лучшие в Сибири: студенты Алтайского филиала Финуниверситета стали первыми 0
08:52
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала с балкона 1
08:42
Соловьев выгнал с передачи украинца за слова про Бандеру 10
08:29
15 мая в Барнауле пройдет фестиваль "Вместе мы – добровольцы Алтая" 1
08:16
Легкие шашлыки: готовим индейку в маринаде из кефира 0
08:02
Экспортируй в Армению: предприятия края приглашаются к участию в бизнес-миссии 0
07:50
Самая красивая армия в мире: израильские девушки в военной форме 32
07:34
Папа может все, что угодно: раскроем секрет гармоничных отношений с ребенком 2
07:19
Лучше некуда: выбираем самую красивую "Мисс Барнаула" 27
07:03
Коттедж с комнатой для СПА-процедур продают в Барнауле за 10,3 млн рублей 3
06:48
Онлайн-кассы: кому они нужны и как получить налоговый вычет за их покупку 0
06:32
Когда босоножки точно порвутся: как правильно выбирать качественную летнюю обувь 0
06:17
Похолодание со снегом накрыло Алтайский край 0
06:01
Власти Барнаула заплатят 2 млн за проект реконструкции фонтана у театра драмы 4
05:50
Яровыми культурами засеяли миллион гектаров в Алтайском крае 0
04:35
Против подростка, захватившего класс, возбудили уголовное дело 3
03:09
Шнуров пообещал новые клипы перед роспуском "Ленинграда" 0
02:42
Анонсирован выпуск новых тамагочи в 2019 году 0
01:22
Концентрация углекислого газа в атмосфере бьет рекорды 0
00:53
Названы самые продаваемые кроссоверы в России 0
23:54
Годовая инфляция в России в апреле снизилась 0
23:36
Минсельхоз ужесточит правила ввоза импортного хамона в РФ 0
23:12
Киев пригрозил ЕС войной, если с РФ снимут санкции 1
22:46
Названа причина задержки вылета SSJ 100 из Новосибирска 1
22:27
Прокуратура выявила махинации с освещением границы Горного Алтая 0
22:09
В Алтайском крае приобрели 101 квартиру для детей-сирот 1
21:48
Работодателям предложили "откупаться" от трудоустройства инвалидов 3
21:23
Голикова поддержала длинные майские праздники 0
21:06
В ЕС ответили на выдачу российских паспортов на Донбассе 0
20:44
Достал пистолет и вызвал педагога: подробности ЧП в гимназии 1
20:23
Зеленского признали виновным в незаконной агитации 0
20:06
Зверева оштрафовали за пикет против завода на Байкале 3
19:49
В Новосибирске трое парней на BMW похитили бомжа 0
19:21
На Алтае объявлен конкурс по отбору управленческих кадров 2
19:08
Коротко о главном: возвращение зимы, отключение горячей воды и змеи
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 мая
18:40
Купеческий универмаг Сухова продали в Барнауле 1
18:24
Томенко поручил решить проблему вывоза мусора в Заринске 0
18:08
В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.