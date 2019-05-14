Минтранс во взаимодействии с авиакомпаниями прорабатывает возможность продажи льготных авиабилетов через Госуслуги, сообщает газета "Известия".
Таким образом планируется решить проблему огромных очередей в кассах, в которых подолгу стоят люди, чтобы попасть на субсидируемые государством направления.
Речь идет о билетах из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Крым, а также на другие межрегиональные рейсы со сниженными за счет субсидий ценами на билеты.
Например, субсидируются авиарейсы из Барнаула в Симферополь и Красноярск, Казань и Томск.
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