Суровая реальность такова, что если вашего продукта нет в интернете, то можно считать, его нет в принципе. А интернет, как известно, не терпит стагнации. Поэтому если когда-то вы создали невероятно привлекательный контент о своем бизнесе, однажды придет то самое время, когда он потребует обновления.
Команда диджитал-агентства Brutal Digital Zavod готова основательно, с размахом и мощью подойти к решению этого вопроса.
Несмотря на то, что агентство только вышло на рынок Барнаула и Алтайского края, за плечами у него уже немалый опыт и весомое количество известных клиентов, чье развитие бизнеса набирает обороты, в том числе и благодаря разработкам "Завода".
Магазин автозапчастей и автосервиса "МОТОРГРУПП", Автоцентр АНТ, Land Rover, Toyota, база отдыха "Турсиб", группа компаний "Евростиль", гастромаркет "Маймарт", курорт класса люкс Altay village Teletskoe, клиника эстетической медицины SKV CLINIC, рекрутинговое агентство DELO, корпорация творчества EventCorpLife и многие другие уже прошли брутальное обновление. Пора и вам пополнить этот топ-лист лидеров.
Учитывая поведенческие паттерны различных категорий клиентов в цифровом пространстве, "Завод" выстраивает стратегии, приводит клиентов и влияет на их поведение на вашем сайте.
Агентство создает положительную репутацию в сети, настраивает блогерские проекты, мониторит упоминания.
И, конечно же, Brutal Digital Zavod рисует и верстает такие сочные сайты – от лендингов до интернет-магазинов, что потенциальные клиенты моментально станут вашими постоянными.
Zavod – brutal digital
г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, оф. 110
Телефон: +7 (3852) 23-03-76
E-mail: Info@altfm.ru
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Комментарии
О, теперь и нормальные мужики сайты делать стали ))
Прикольно! С претензией на успех!
не взлетит