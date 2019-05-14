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Власти: алтайские молочники готовы перейти на систему "Меркурий"

, ИА "Амител", Анна Маковеева
К 1 ноября 2019 года электронные сопроводительные документы будут оформлять для всей молочной продукции в упаковке
Фото: меркурий-россельхознадзор.рф

Фото: меркурий-россельхознадзор.рф

Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края начнут работать в государственной информационной системе "Меркурий" с 1 июля 2019 года. Большинство производителей молочной продукции в упаковке готово к переходу на электронные ветеринарные сопроводительные документы. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 13 мая, сообщила заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края Евгения Спицкая. Она рассказала об итогах работы в ФГИС "Меркурий" за 2018 год и об изменениях в законодательстве.

По словам Евгении Спицкой, к включению молочной продукции в упаковке в систему "Меркурий" в Алтайском крае готовились еще в середине 2018 года, поэтому была проделана большая работа.

"Для того чтобы перейти на электронное оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на готовую молочную продукцию, нужно время. Минимум 2-3 месяца нужно, чтобы интегрировать бухучет и оформление ВСД. Нужна специальная программа, этот процесс должен быть автоматизированным, – говорит замначальника управления ветеринарии. – Из 59 молокоперерабатывающих предприятий Алтайского края 13 крупных предприятий были готовы перейти на "Меркурий" еще в 2018 году. На сегодняшний день все крупные предприятия готовы".

Руководители мелких предприятий тоже заявили о готовности перейти на электронные ветеринарные сертификаты, сообщив, что не всем из них требуется интеграция бухучета и ВСД.

"Если в день нужно оформить тысячу ветеринарных сопроводительных документов, то без интеграции, без программного устройства это невозможно. Мелкие предприятия – это другие объемы. Они садят двух операторов, которые могут оформлять документы вручную. Нас заверили, что это не тот объем, который требует интеграции. Все сказали, что готовы, как будет на деле – посмотрим", – пояснила Евгения Спицкая, уточнив, что в систему "Меркурий" будут включены и личные подсобные хозяйства.

Замминистра регионального управления ветеринарии рассказала, что приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 апреля 2019 г. № 193 внес изменения в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, и утвердил сроки перехода на электронные ветеринарные сертификаты.

Так, с 1 июля электронные ветеринарные сопроводительные документы потребуются для сливочного масла в упаковке, а также для упакованных тертых и плавленых сыров. С 1 ноября 2019 года ВСД нужны будут для всех молочных продуктов.

"Для пастеризованной, ультрапастеризованной и другой готовой молочной продукции, выработанной промышленным способом и упакованной в потребительскую тару, сделано исключение на период с 1 июля по 31 октября этого года. То есть Минсельхоз России дает отсрочку до 31 октября", – говорит Евгения Спицкая.

Отметим, что ранее крупнейшие российские производители готовой молочной продукции направили письмо заместителю министра экономики Савве Шипову, в котором рассказали, что не успевают подготовиться к введению электронной ветеринарной сертификации с 1 июля. По мнению профессионального сообщества, производителям потребуется не менее 8 месяцев для налаживания взаимодействия поставщиков и сетей в рамках новых требований. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети, пишет "Ъ”.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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