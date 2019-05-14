Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков упрекнул страны Евросоюза в том, что они бездействуют, пока США готовится применить ядерное оружие в Европе, сообщает РИА "Новости".
"На территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", – заявил представитель министерства иностранных дел, обращая внимание на американские ракеты в европейских странах.
По его словам, зависимые от Вашингтона государства из боязни делают вид, что не замечают нависшей над ЕС угрозы ядерной катастрофы и полного самоуничтожения.
На основании этого Ермаков делает вывод, что пока такая ситуация продолжается, нельзя говорить об укреплении режима ядерного нераспространения.
Комментарии
США понять можно, если Европа схлеснется с Россией в ядерной войне, у США есть шанс. Может потом поделят мир с Китаем. Но вот Европу понять невозможно