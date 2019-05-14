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Отопительный сезон завершен во всем Алтайском крае

, ИА "Амител"
Соответствующие документы приняты во всех 69 муниципальных образованиях
Краевые и местные власти начинают подготовку к следующему отопительному периоду / Фото: sgd22.ru

Краевые и местные власти начинают подготовку к следующему отопительному периоду / Фото: sgd22.ru

Отопительный сезон завершен повсеместно в Алтайском крае, сообщили 14 мая в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Соответствующие документы приняты во всех 69 муниципальных образованиях. В настоящее время администрации городов и районов края, совместно с ресурсоснабжающими предприятиями приступили к подготовке теплоснабжающего комплекса региона к следующему сезону 2019-2020", – указывают в Минстрое.

Отметим, что в прошлом году запуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы начался с 20 сентября. На подготовку к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов направлено 3,9 миллиарда рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.05.2019 11:37
- гость -

Хорошо что у Нас есть Закон о если средняя температура в течении 8-ми дней превышает 8 градусов,то отключают отопление,и горячую воду,а в на Пенаты этот Закон не распространяется!

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14.05.2019 11:39
- гость -

Дык, эта, как можно такие безответственные решения принимать - минусовая температура сёдни с утра!!!

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14.05.2019 12:04
- гость -

а кто гундел, что дома жарко? нате выкусите - мерзните теперь.

0  0
14.05.2019 12:35
- гость -

в самый холод, как всегда. на людей просто плевать

0  0
14.05.2019 12:36
- гость -

у нас дома тепло, несмотря на тключенное отопление. поставьте нормальные окна, чтобы не топить улицу и не ойте. и да. купите водонагреватель.
Пора привыкнуть, что в мае ВСЕГДА отключают воду и отопление. Если кому-то одноу холодн, то предлагаете всему городу окна открывать?

0  0
14.05.2019 12:40
- гость -

Лучше конечно чтоб всё лето топили. А то мало ж за отопление мы за 9 месяцев отдаём. Что разнылись-то? - носки оденьте и согреетесь.

0  0
14.05.2019 12:41
- гость -

Мы в квартире ещё в феврале перекрыли батареи, нам стояков для тепла хватало. А платим, блин, по полной.

0  0
14.05.2019 12:49
- гость -

троль подтянулся. тебе умнее было бы одним постом ограничиться. палишься. давай, дальше всех уверяй что холодно это тепло

0  0
14.05.2019 12:49
- гость -

У меня холодильник отключился, а то целыми сутками работал при 30 градусов в квартире. Горячую воду рано отключили в угоду БСК.

0  0
14.05.2019 12:50
- гость -

Пора привыкнуть, что в мае ВСЕГДА отключают воду и отопление. Если кому-то одноу холодн, то предлагаете всему городу окна открывать?


а с какого перепуга всегда отключают? всегда нарушая закон? у людей терпение не бесконечное. доиграетесь

0  0
14.05.2019 12:57
- гость -

Температура среднедневная 8 градусов была? - была! Что надо-то?

0  0
14.05.2019 12:57
- гость -

"доиграетесь"
а я причем? Я отопление не отключаю. Считаете, что вам рано отключили отопление? Идите в прокуратуру

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