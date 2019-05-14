Отопительный сезон завершен повсеместно в Алтайском крае, сообщили 14 мая в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"Соответствующие документы приняты во всех 69 муниципальных образованиях. В настоящее время администрации городов и районов края, совместно с ресурсоснабжающими предприятиями приступили к подготовке теплоснабжающего комплекса региона к следующему сезону 2019-2020", – указывают в Минстрое.
Отметим, что в прошлом году запуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы начался с 20 сентября. На подготовку к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов направлено 3,9 миллиарда рублей.
Комментарии
Хорошо что у Нас есть Закон о если средняя температура в течении 8-ми дней превышает 8 градусов,то отключают отопление,и горячую воду,а в на Пенаты этот Закон не распространяется!
Дык, эта, как можно такие безответственные решения принимать - минусовая температура сёдни с утра!!!
а кто гундел, что дома жарко? нате выкусите - мерзните теперь.
в самый холод, как всегда. на людей просто плевать
у нас дома тепло, несмотря на тключенное отопление. поставьте нормальные окна, чтобы не топить улицу и не ойте. и да. купите водонагреватель.
Пора привыкнуть, что в мае ВСЕГДА отключают воду и отопление. Если кому-то одноу холодн, то предлагаете всему городу окна открывать?
Лучше конечно чтоб всё лето топили. А то мало ж за отопление мы за 9 месяцев отдаём. Что разнылись-то? - носки оденьте и согреетесь.
Мы в квартире ещё в феврале перекрыли батареи, нам стояков для тепла хватало. А платим, блин, по полной.
троль подтянулся. тебе умнее было бы одним постом ограничиться. палишься. давай, дальше всех уверяй что холодно это тепло
У меня холодильник отключился, а то целыми сутками работал при 30 градусов в квартире. Горячую воду рано отключили в угоду БСК.
Пора привыкнуть, что в мае ВСЕГДА отключают воду и отопление. Если кому-то одноу холодн, то предлагаете всему городу окна открывать?
а с какого перепуга всегда отключают? всегда нарушая закон? у людей терпение не бесконечное. доиграетесь
Температура среднедневная 8 градусов была? - была! Что надо-то?
"доиграетесь"
а я причем? Я отопление не отключаю. Считаете, что вам рано отключили отопление? Идите в прокуратуру