Авария случилась в Шебалинском районе на Чуйском тракте / Фото: 04.мвд.рф
Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, перевернулся на машине на Чуйском тракте в Шебалинском районе Горного Алтая, сообщили в региональном МВД.
Авария произошла накануне около 17:50 на 539-м километре автодороги Р-256, когда 37-летний житель Кош-Агачского района, не имея права на управление транспортным средством, сел за руль автомобиля Toyota Corona Premio.
"При движении со стороны села Мыюта в направлении села Шебалино, мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу", – уточняют в полиции.
В отношении сельчанина возбуждено административное расследование по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен", а также составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".
Комментарии
опять тоета