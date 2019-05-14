Американская актриса Фелисити Хаффман, известная россиянам ролью Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", призналась в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
По ее словам, она вступила в сговор с группой лиц и хотела дать 15 тысяч долларов взятки, чтобы ее дочь зачислили в престижный вуз.
Однако преступление выявили правоохранители и предъявили актрисе обвинение. Признание вины несколько смягчило требование прокуроров в части наказания для нее.
Сейчас сторона обвинения настаивает, что Хаффман следует приговорить к четырем месяцам тюрьмы и 20 тысячам долларов штрафа.
Стоит отметить, что она далеко не единственная обвиняемая в этом деле. По результатам операции по борьбе с взяточничеством, прозванной "Тоска по университету", задержаны около 50 человек.
Среди них есть и другие знаменитости. Например, актриса Лори Лафлин (сериал "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", 2008-2013) заплатила 500 тысяч долларов, чтобы ее дочерей, никогда не занимавшихся греблей, зачислили в спортивную команду университета по этому виду спорта.
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