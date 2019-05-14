Авария случилась в Кочковском районе на автодороге К-17Р / Фото: vk.com/act54
Смертельное лобовое ДТП с участием грузовика и автомобиля "Жигули" произошло в Новосибирской области минувшей ночью.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария произошла в 23:30 13 мая в Кочковском районе на 195-м километре трассы К-17Р.
Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-210540, следовавший в сторону села Кочки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "ДАФ".
"В результате ДТП 66-летний водитель и 60-летний пассажир "Жигулей" от полученных травм скончались на месте", – уточняют в полиции.
По факту трагедии проводится проверка.
Комментарии
как так то зачем выехали
какой он вам в 60 лет пенсионер? еще пахать и пахать.