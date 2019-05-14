Более шести тысяч семей Алтайского края получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно данным краевого Минсоцзащиты, за четыре месяца текущего года 6144 семьям из федерального бюджета выплатили более 237 миллионов рублей.
Краевые власти напоминают, что ежемесячную выплату предоставляют в случае рождения (усыновления) первого ребенка с 1 января 2018 года, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
С 1 января 2019 года размер выплаты составляет 9811 рублей, полуторакратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения – 14 859 рублей на каждого члена семьи.
При определении права на ежемесячную выплату заявитель должен предоставить сведения о доходах за последние 12 календарных месяцев.
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