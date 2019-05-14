Производители продуктов питания, которые живут в селах без интернета, не испытывают проблем с внесением данных в систему "Меркурий" и оформлением электронных ветеринарных сертификатов. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 13 мая, рассказала заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края Евгения Спицкая.

По ее словам, в регионе насчитывается 166 населенных пунктов без возможности подключения к интернету, однако нормативные документы разрешают и другие – удаленные – способы оформления ветеринарных сопроводительных документов.

"У нас в крае принято постановление, которое закрепляет перечень населенных пунктов, в которых отсутствует связь. 166 населенных пунктов в него внесены. Вопрос здесь решается путем удаленного оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Там, где нет интернета, но есть ветеринарный врач, можно оформлять ВСД по телефону, просто диктуя информацию. Кроме того, пункт 59 приказа Министерства сельского хозяйства РФ №589, касающийся правил оформления ВСД, нам четко говорит, что оформив ветеринарный сертификат на бумажном носителе, можно внести данные в электронную систему в течение месяца. Поэтому здесь тоже проблем нет никаких у нас сегодня", – говорит Евгения Спицкая.

По ее словам, производители и переработчики вышли из положения и стали оформлять документы с задержкой, выезжая в села, где есть интернет (как правило, в райцентр). "Многие используют беспроводной мобильный интернет. Сегодня вообще нет этого вопроса", – сказала Евгения Спицкая.

По ее словам, доступ для входа в систему "Меркурий" в зависимости от типа продукции могут получить как государственные ветеринарные врачи, так и аккредитованные ветврачи и хозяйствующие субъекты. "Для ИП существует определенный перечень продукции, которую они могут оформлять самостоятельно. Речь идет только о готовой продукции, которая упакована и прошла ветсанэкспертизу и не несет какую-либо опасность", – пояснила Евгения Спицкая.

Всего же с 1 июля 2018 года в Алтайском крае с помощью системы "Меркурий" оформлено 25 миллионов ветеринарных сопроводительных документов. В системе зарегистрировано 772 тысячи 272 хозяйствующих субъекта. С 1 июля 2019 года объемы документов, оформленных через систему "Меркурий" значительно вырастут: электронные ветеринарные сопроводительные документы начнут оформлять и на готовую молочную продукцию.