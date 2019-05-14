15 мая 2019 года пройдет II профориентационный форум для молодежи "ПЕРВЫЕ ШАГИ В БУДУЩЕЕ".
Выбор будущей профессии – это важная задача, решение которой стоит перед выпускниками школ и колледжей 2019 года. Безусловно, информацию можно получить из интернета, но живое общение с представителями вуза и его студентами позволяет взглянуть на вуз изнутри.
Алтайский филиал Финансового университета при правительстве РФ примет участие в масштабном форуме в рамках краевой ярмарки вакансий в Барнауле. Форум будет проходить 15 мая 2019 с 9:00 до 15:00 в спортивном комплексе "Темп" по адресу: 1-й Балтийский проезд, дом 9.
Не упустите возможность узнать о вузе из первых уст и без посредников. Масштабное профориентационное событие обещает быть не только интересным, но и полезным. Для старшеклассников по традиции состоится выставка-ярмарка образовательных услуг "Мир профессий". На ней будет представлена экспозиция Алтайского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при правительстве Российской Федерации". В программе Алтайского филиала Финуниверситета для участников форума будут представлены красочные презентации, мастер-классы, настольные профориентационные игры.
Гости мероприятия получат возможность стать обладателями полезной информации о филиале от студентов Финуниверситета. Также будет представлен полный перечень сведений о программах дополнительного образования.
Барнаульский филиал Финансового университета при правительстве РФ
г. Барнаул, просп. Ленина, 54
Телефон: 8 (3852) 569-269, 569-270
E-mail: barnaul@fa.ru
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