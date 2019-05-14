Заявление КНР о введении пошлин на пять тысяч наименований американских товаров обвалило ключевые биржевые индексы на фондовой бирже в Нью-Йорке, сообщает gazeta.ru.
Так, промышленный индекс Dow Jones опустился сразу на 1,81%. Почти идентичное снижение продемонстрировал S&P 500.
Еще большее падение зафиксировано в индексе электронной биржи NASDAQ. Он сократился на 2,68%.
Торговая война с Китаем на данном этапе неблагоприятно сказывается на рынке США.
Комментарии
Ух ты. А китайский Hang Seng валится еще с 3 мая. За 10 дней - 2000 пунктов вниз. И что?
14.05.2019 12:21
Unknown
а то, что вопрос в том, кто раньше поднимется. и сдается мне, что не доу джонс.