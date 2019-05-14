Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев".
В вузе задействуют новый корпус, выставочные залы института архитектуры и дизайна, института международного образования и сотрудничества, лаборатории военного учебного центра и факультета специальных технологий. Директор музея АлтГТУ Николай Ростов рассказывает, что в программу вошли мероприятия для посетителей разного возраста.
"Самым маленьким гостям будет интересно посмотреть фокусы, разгадать ребусы и головоломки, поучаствовать в граффити-шоу. Для школьной и студенческой молодежи мы организуем физические и химические эксперименты, занятия по электротехнике. Уверен, что мальчишки оценят компьютерные 3D-игры, посмотрят роботов, которые презентуют студенты факультета информационных технологий, бронетанковую технику и военное снаряжение", – говорит он.
Также в программу вошли тематические экскурсии, научно-популярные выставки. Гости смогут принять участие в мастер-классах "Письменность народов Китая и Египта", "Гипсовый декор", "Архитектурные зарисовки", "Оценка качества дорожного покрытия" и фотосессии в национальных костюмах разных народов мира.
Программа "Музейной ночи" в АлтГТУ начинается с 19:00.
Вход свободный.
Адрес музея АлтГТУ: ул. Димитрова, 73 (новый корпус АлтГТУ, напротив горбольницы №1).
Напомним, в этом году акция пройдет с 18 на 19 мая.
Комментарии
предпоследнее фото, ребенок на канализационном люке стоит, я не понял в чем фишка, почему он кафеля оторвался, или там магнит под ним?